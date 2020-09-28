بهذه الصورة.. مني ممدوح تستعرض رشاقتها داخل الچيم

تحرص الفنانة مني ممدوح، التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.

حيث شاركت جمهورها منذ قليل بصورة لها وهي تستعرض رشاقتها من داخل الچيم وهي تلتقط صورة سيلفي وعلقت قائله:" دعونا نعمل في صمت".

يذكر أن مني ممدوح، شاركت في فيلم "ولاد رزق" وهو من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى.