نجم فيلم Joker خواكين فينيكس يستقبل طفله الأول من روني مارا

كشفت عدد من التقارير بالصحف الأجنبية عن استقبال النجم الامريكي خواكين فينيكيس ، نجم فيلم joker، لطفله الاول من الممثلة روني مارا.

واشارت التقارير الى ان خواكين فينيكس اطلق على ابنه اسم "ريفيرا"، وهو اسم شقيقه الذي توفى وهو في الـ 23 من عمره بسبب تناوله جرعة زائدة من المخدرات.

وكان خواكين فينيكيس حصد جائزة افضل ممثل في الاوسكار 2020 عن فيلم Jokerو في حفل جولدن جلوب ، وايضا في حفل SAG Awards و عدد من المحافل الدولية السينمائية.

تدور أحداث فيلم Joker حول “آرثر فيلكس” المهرج البسيط الذي يطمح إلى أن يكون أحد أشهر مقدمى العروض الكوميدية والذي يعاني في الأصل من خلل عقلي ونفسي، يتعرض للعديد من مظاهر القهر والاضطهاد التي تؤدي لإخراج أسوأ ما به وتحوله إلى شخص آخر.

وكانت الشرطة الامريكية اعتقلت خواكين فينيكس، ضمن الاحتجاجات الأخيرة ضد التغيرات المناخية في العاصمة واشنطن.

وتحققت الشرطة الأمريكية من حوالى 147 شخصًا تم اعتقالهم في احتجاج يوم الجمعة الماضية، عقب خطاب ألقاه الممثل المتميز لزملائه المحتجين، داعيا مُصنعي اللحوم والألبان للقيام بدورهم في أزمة المناخ.