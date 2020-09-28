نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كليب "قمر 14" لـ عمر كمال وأروتيجا تريند "يوتيوب" في المقال التالي
كلمات الكليب
" قمر 14 خمسة عليكي.. زيك انتي مفيش، اية الحكاية يا كريماية.. خليكي ومتمشيش صوتك سحرني ومجنني طب احكي متسكتيش، احساس واخدني لدنيا تانية بحب فيها اعيش رايقة الغزالة دي مسكن همي تنسية، مكس الجمال دة فية.. مافيهاش غلطة جواكي احلى روح.. باينة فوق الوضوح، لوتمشي الفكر يروح.. واقع في ورطة اه من شياكتك ولا بختك.. انا هبقى في قلبي وخدك..حتى وانتي لسة صاحية حلوة وذكية مش عادية..كلو يزعل الا هي..ملكة جمال الجمهورية تحلى في وجدك الدنيا تقلب ورود.. دي اصيلة وجميلة بتحبني شط الغرام قال كلام ومكفكيش.. مانتي حالة وبشوفها بتجنني عينك فيها حكايات.. اه يامصدر الانبساط، وباصصلك بالساعات ولا مرة زهقت واحدة ومالكيش بديل.. ايوة عليكي بغير، اعرك نازل حرير وانا فيكي توهت احلى مافيكي انك صريحة.. حلوة اوي ضغري ومريحة.. حنيتك دي عليا وشك بيفتحلي الشهية..قلبك لا مافيهوش قاسية..انا ليكي وانتي لياا ناسي الحياة والعقل تاه من يوم ماشوفت عنيكي.. دة نور وجية خدني معاه حبك بجد شاريكي قلبي خدي كدة تربسية وياكي عيشتي تروق..حضنك هاتية انا هاحتوية مبسوط ومش مخنوق ".
يذكر ان كليب "قمر 14" من كلمات كلوشة، وتوزيع شندى وخليل.
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