أحدثهم محمد رمضان وأحمد الفيشاوي.. أبرز أزمات النجوم مع زملائهم في الأشهر الماضية

أزمات النجوم مع زملائهم لا تتنهي في الوسط الفني، فكل فترة تخرج الى العلن خلافاتهم الى الأضواء، وخاصة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وتشتعل حدة هذه الخلافات مع الردود المتبادلة بينهم والإستفزازات المبطنّة وآخرها كان أزمة محمد رمضان وأحمد الفيشاوي

دعونا نلقي نظرة على أبرز الخلافات التي سيطرت على الوسط الفني في الأشهر الماضية:

محمد رمضان وأحمد الفيشاوي

خلافات محمد رمضان مع زملائه الفنانين لا تهدأ على الإطلاق كل فترة، وآخرها أزمته مع الفنان أحمد الفيشاوي الذي قرر تقديم أغنية بصوته بعنوان "نمبر 2" على خطى أغنية "نمبر 1" لمحمد رمضان، إلا أن محمد رمضان سارع الى السخرية من زميله من خلال اطلاقه أغنية بعنوان "الدبابة" تضمنت جملة اعتبرها جمهور الفيشاوي بمثابة إهانة له حيث يقول فيها: "مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة".

الفنان أحمد الفيشاوي بدوره رد على استفزاز محمد رمضان له من خلال لقاء تلفزيوني وقال بأنه لن يقبل اعتذار محمد رمضان إذا بادر بذلك، وأنه سيرد عليه بأغنيته الجديدة "نمبر تو" التي يحضر لها حاليا.

ولم يكتفي الفيشاوي بهذا الرد، إنما أطلق ايضا بوستر أغنيته التي تضمنت صورة تعبيرية لشخص "نمبر 2" وهو يقوم بتوجيه "لكمة" لشخص يحمل رقم "نمبر 1" في إشارة الى هزيمته لمحمد رمضان، لكن الأخير رد عليه ايضا بمقطع من احد أغنياته التي تتضمن التالي :"نمبر وان هيفضل دايما اسمي في البطاقة، نصيحة مني ليك ابعد يا ابني عن سكتي، انك مشغول باسمى ده دليل نجاح خطتي".

أحلام وأصالة نصري

في الأيام الماضية، كاد خلاف النجمتين أصالة نصري وأحلام أن يتجدد بقوة بسبب تغريدة للأخيرة فسرها البعض إنها إشارة ساخرة لألبوم أصالة الأخير "لا تستسلم"، إذ نظمت أحلام مسابقة للجمهور لغناء جملة لحنية كتبتها في التغريدة، وربط البعض بينها وبين أغاني ألبوم أصالة الجديد.

أحلام سارعت الى حسم الجدل الدائر نافية بأن يكون قصدها استفزاز أي زميلة لها بتغريدتها وكتبت قائلة :" أولا أنا لن اسمح لنفسي ان أسيء لمجهود ووقت أي إنسان، وانا اليوم لن أسمح لاي حد يسيء لأعمالي ومجهودي، وتغريدتي كانت على عمل بيني وعبد الرحمن وقلت له الصولو عاجبني والصولو ترنيمته تيرار تيرار تيرار رار رار، واقسم بالله ما سمعت ألبومها ولكن جمهور المدعوة لن يترك مجال لأي شي جميل".

وكانت الخلافات اشتعلت بين أحلام وأصالة نصري العام الماضي حيث تبادلتا الهجوم والإستفزازات و"التلطيشات" في العديد من التدوينات والتصريحات الصحافية لهما، ورفضت النجمتان المصالحة بينهما.

ريهام سعيد وريم البارودي

الوسط الفني انشغل لأسابيع متعددة قبل أشهر منصرمة بالخلافات الدائرة بين المذيعة ريهام سعيد والممثلة ريم البارودي بعد تبادلهما التصريحات الهجومية والإهانات على مواقع التواصل الاجتماعي رغم صداقتهما القوية السابقة، وأرجع البعض خلافاتهما الى الأصدقاء المشتركين بينهما.

وبعد تصاعد المناوشات بين ريم البارودي وريهام سعيد، تدخلت نقابة المهن التمثيلية لتهدئة الأوضاع بين الطرفين حيث تسود الهدنة حالياً بينهما.

عايض وعيسى المرزوق

الفنانين عايض يوسف وعيسى المرزوق اشتعلت الأزمة بينهما في وقت سابق بسبب تصريحات الأول في برنامج "كاربول كاريوكي" والتي سخر بها من الأخير وقال إنه لا يجوز مقارنته بالأساتذة من المطربين والذين ذكروا في البرنامج مثل فؤاد عبد الواحد وإسماعيل مبارك وغيرهم.

وقال عايض يوسف خلال البرنامج بأنه لا يوجد ما يميز عيسى المرزوق وسخر منه بتعقيم يديه أثناء الحديث عنه، ما دفع المرزوق بالرد عليه واتهمه بالإساءة له وعدم التحلي بأخلاق الفنانين.

ولاحقاً قدّم المطرب يوسف العايض اعتذاره من زميله عيسى المرزوق، معترفاً بأنه كان مستفزاً بتصريحاته لزميله.