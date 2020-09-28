فيديو راشد الماجد يستعيد ذكريات أول حفل غنائي له مع محمد عبده بسبب "هاتف" عمره 36 عامًا

راشد الماجد كان محط اهتمام الجمهور منذ أن أحيا حفله الغنائي قبل أيام ضمن الاحتفالات الخاصة باليوم الوطني السعودي الـ90، لكنه استعاد في هذا اليوم، ذكرى واحدة من أهم حفلاته التي قدمها في بداياته وتحديدًا عام 1984 أي منذ حوالي 36 عامًا.

راشد الماجد يستعيد ذكريات أولى حفلاته في اليوم الوطني السعودي

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان السعودي راشد الماجد، على هامش أحدث حفلاته بالمملكة العربية السعودية وهو يتأمل في هاتف قديم واستعاد ذكرياته معه، وأكد أنه منذ حوالي 36 عامًا عندما كان يحيي أول حفل له على مسرح الصالة الخضراء في الدمام، الذي شهد احتفاله باليوم الوطني أيضًا؛ وأكد أنه في حفله القديم تلقى اتصال على هذا الهاتف حتى يخرج يؤدي فقرته، على مسرح الحفل الذي جمعه بالفنان الكبير محمد عبده وقتها.

عبد الله مخارش يكشف كواليس حفل راشد الماجد الأول في 1984

من جانبه كشف المشرف على الفعاليات الفنية فى المملكة العربية السعودية عبدالله مخارش، عن كواليس مقطع الفيديو المنتشر والذي لاقى إعجاب عدد كبير من محبي راشد الماجد، وأوضح أنه قبيل دخول الماجد إلى المسرح بدقائق قليلة، من أجل إحياء حفله، فوجئ المطرب السعودي بالهاتف القديم الذي كان موجودًا في اليوم نفسه الذي قدم فيه راشد أولى حفلاته مع محمد عبده في أحد المناسبات الرياضية، على نفس المسرح.

وأوضح عبد الله مخارش أن راشد الماجد توقف للحظات وظل يروي ذكريات هذا اليوم الذي مر عليه 36 عامًا، خاصة وأنه شعر بأن المشهد يعاد مرة أخرى بعد سنوات طويلة، كما أنه أراد أن يحتفظ بهذا الهاتف على سبيل الذكرى، لافتا إلى أنهما قررا توثيق تلك اللحظة بفيديو قصير لمشاركة الجمهور بذكرى هامة في حياة راشد الماجد.

راشد الماجد في اليوم الوطني السعودي

الجدير بالذكر أن الفنان راشد الماجد أحيا قبل أيام قليلة حفلا غنائياً بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90 في الدمام برعاية شركة روتانا، وهو الحفل الأول له بعد أزمة كورونا، وتم بث الحفل بشكل افتراضي من دون جمهور التزاماً بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وقدم الفنان الكبير مجموعة من أشهر أغانيه مثل "بترجعين" و"ولهانين" و"أبشر من عيوني" و"سلامتك وين الغيبة" وغيرها من أغانيه العاطفية وأحدث أغانيه الوطنية التي طرحها مؤخراً.

وفي سياق آخر، انتهى راشد الماجد من تسجيل أكثر من نصف أغاني ألبومه الجديد تمهيدا لطرحه فى الفترة المقبلة، وسط ترقب عدد كبير من جمهوره.