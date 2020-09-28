فيديو جمال يوسف يبكي تأثرًا بموقف جديد لأصدقائه بعد معاناته مع السرطان:"بتجبروا بخاطري"

تطورات مرض جمال يوسف الفنان المصري، لازال محل اهتمام قطاع كبير من المتابعين، الذين يحاولون الاطمئنان عليه باستمرار بعد أن تم الكشف عن إصابته مؤخرًا بمرض سرطان البلعوم.

بكاء جمال يوسف في أحدث ظهور له

الفنان جمال يوسف ظهر مجددًا بالأمس، في مقطع فيديو مباشر مع الفنان الشاب كريم الحسيني، على موقع فيسبوك، وظهر الفنان المصري وهو يمزح مع أصدقائه واسرته، لكنه دخل في نوبة بكاء، بعدما عرض عليه كريم الحسيني أن يشاركه في بطولة مسلسل إذاعي قريبًا، بعد أن يطمئن على حالته الصحية ويستطيع الخروج من المنزل.

مسلسل إذاعي جديد قريبًا من بطولة جمال يوسف

وأكد كريم الحسيني أن جمال هو من طلب منه التصوير والظهور للجمهور، من أجل طمأنتهم على حالته الصحية، ولفت إلى أنه يتشرف بوجود جمال يوسف في بطولة المسلسل الإذاعي المنتظر، متمنيًا أن يكون هناك عروضًا أخرى من زملائه بالوسط الفني، كي يظهر فيها جمال بعد شفائه، ولم يتمالك جمال يوسف دموعه، وعلق على مبادرة كريم بالعمل معه في مسلسل إذاعي وقال: "إنتوا بتجبوا بخاطري.. أنا عايز أقف على رجلي بس"، وطلب من جمهوره الدعاء له، خاصة وأنه سيخضع لفحوصات جديدة يوم الخميس المقبل، من أجل معرفة تطورات حالته الصحية.

واستعاد جمال يوسف مع كريم الحسيني ذكريات تعاونهما في بعض الأعمال الدرامية قبيل فترة مرضه، وروى كل منهما العديد من المواقف الطريفة التي جمعتهما، كما أشاد جمال ببعض من زملائه دائمي التواصل معه بعد أزمته الصحية، مثل عمرو عبد الجليل ووفاء عامر، التي أكد أنها كانت تتواصل يوميًا مع زوجته وكانت حريصة على ألا يحتاج هو وأسرته أي شيء.

تفاصيل إصابة جمال يوسف بسرطان البلعوم

الجدير بالذكر أن الفنان المصري أصيب بمرض سرطان البلعوم منذ حوالي 6 أشهر، وقرر أن يختفي عن كل المحيطين به، إلا أن بعد انتشار الخبر قبل أسابيع لاقى حالة من الحب والدعم سواء من أصدقائه أو الجمهور، لم يكن يتخيلها، وأشاد حينها في لقاء تلفزيوني بكل من وقف بجانبه في تلك الأزمة ومن بينهم الفنان محمد صبحي الذي كان يطمئن عليه يوميًا وحاول أيضًا التكفل بعلاجه أو مساعدته في السفر للخارج من أجل مواصلة العلاج.

جمال يوسف شارك خلال مسيرته الفنية في أكثر من 180 عمل متنوع وكانت بدايته في فوازير "مدرسة عمو فؤاد"، ثم شارك في العديد من الأفلام السينمائية منها فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، و"أيام السادات" في عام 2001، واشتهر بعمله مع الفنان محمد صبحي في عدة أعمال مثل مسلسل "فارس بلا جواد"، بالإضافة إلى مسلسل "الليل وآخره" مع يحيي الفخراني، وكانت أحدث أعماله في مسلسلات "قانون عمر" و "طاقة قدر"، بالإضافة إلى مسلسل "ونسني" في رمضان الماضي.