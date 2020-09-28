دخل الفنان أحمد رمزي الفن بالصدفة، حيث ربطته علاقة صداقة بالفنان عمر الشريف، وأثناء تواجدهم في أحد الأماكن للعب البلياردو جاء المخرج حلمي حليم، ليتفق مع عمر الشريف على فيلم "أيامنا الحلوة" ولكن سرعان ما جذبه أحمد رمزي حيث رأى به الولد الشقي الذي يمكنه تجسيد عدد كبير من الأدوار السينمائية.
وقرر المخرج حلمي حليم، إسناد أحد الأدوار لأحمد رمزي في فيلم "أيامنا الحلوة" مع الفنان عبد الحليم حافظ لتبدأ مسيرته الفنية التي أثرت في الجمهور.
وكان للموهبة والشغف داخل أحمد رمزي دور كبير في نجاحه، حيث أحب التمثيل منذ صغره فكشف سابقا أنه حاول الإنتحار وهو بسن العاشرة من عمره، محاولا تقليد أحد أفلام رعاة البقر فذهب إلى أحد الأكواخ وحاول الإنتحار لتقليد دور في الفيلم وكاد أن يموت لولا إنقاذه وجرحت رقبته وسال منها الكثير من الدماء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حاول الإنتحار شنقا.. مالا تعرفه عن الجان أحمد رمزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.