إيناس عز الدين تشارك جمهوره هذه الحكمة

شاركت الفنانة إيناس عز الدين، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت إيناس، بالصورة بالكاچول مرتدية توب أسود وفوقه چاكت چينز ذو أكمام باللون الفضي ، وتركت شعرها الأشقر منسدلاً.

وعلقت إيناس علي الصورة قائله: "قد يري البعض التسامح انكساراً وأن الصمت هزيمة لكنهم لا يعرفون أن التسامح يحتاج قوة أكبر من الإنتقام وأن الصمت أقوي من أي كلام".

يذكر أن آخر أعمال إيناس عز الدين، مسلسل "سلسال الدم" الذي شاركت به السباق الرمضان الماضي، وتدور أحداثة في إطار صعيدي حول الثار، وشارك في البطولة الفنانة عبلة كامل ورياض الخولي ومنة فضالي.