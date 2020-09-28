هاني شنودة: فاتن حمامة وضعت 16 شرطًًًا لكي أعمل معها

كشف الموسيقار هاني شنودة، تفاصيل تحضير الموسيقى التصويرية لفيلم "شمس الزناتي" للزعيم عادل إمام، مشيرًا إلى أنه يعيش الشخصية تمامًا وكأنها حقيقية كي يستطيع وضع الموسيقى لكل شخصية في الفيلم.

وأضاف "شنودة"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الاثنين، أنه يقوم بعمل إسكريبت والتعايش فيه وإعداد شريط السينما والمزج بين الكلام والصورة وخلق الموسيقى لمواكبة أحداث الفيلم أو العمل السينمائي، منوهًا بأنه يختار الآلات الموسيقية التي تواكب أحداث الفيلم والمكان والزمان الخاص به.

وروى الموسيقار هاني شنودة كواليس عمل وضع الموسيقى التصويرية لفيلم "لا عزاء للسيدات" وكان أول عمل له مع الفنانة فاتن حمامة، حيث وضعت له 16 طلبًا لا ينفذهم في لحن الفيلم، مشيرًا إلى أن الراحلة فاتن حمامة هي من اختارته لعمل الموسيقى التصويرية للفيلم؛ خاصة وأنها قالت إن شنودة يضع تفاصيل الحياة في الموسيقى لأي عمل سينمائي.

اقرأ أيضًا: فاتن حمامة، دخلت عالم السينما في سن مبكرًا، حيث كان لايتعدي عمرها ال7 سنوات، ورغم ذلك إلا أنه كان متوقع لها كل النجاح التي حقتته في مشوارها الفني، وخصوصا أن أول عمل لها جمعها بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، بفيلم "يوم سعيد" دخول فاتن حمامة، عالم التمثيل لم يكن بالصدفة، فهي

أحبت السينما منذ طفولتها، وفي عمر السادسة اصطحبها والدها لمشاهدة أحد الأفلام في دور العرض للممثلة آسيا داغر.