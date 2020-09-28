Tenet يتصدر الـ بوكس أوفيس لهذا الأسبوع بهذه الإيرادات

حقق فيلم Tenet الأمريكي إيرادات بلغت 3 ملايين و 400 الف دولار أمريكي في شباك تذاكر السينما الامريكية لهذا الأسبوع.

وفي أفريقيا وآسيا وأوروبا واستراليا بلغت ايراداته 41 مليونا و200 الف دولار أمريكي.

كان الفيلم قد تم تأجيله لعدم مرات خلال الأشهر الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتم تحديد عدة مواعيد سابقة لعرضه ولكن سرعان ما تم تأجيل عرضه عدة مرات.

الفيلم من بطولة آرون تايلور جونسون، روبرت باترسون، كينيث براناج، إليزابيث ديبيكي، مايكل كين، كليمنس بويسي، هيميش باتل، أندرو هوارد، جون ديفيد واشنطن، يوري كولوكولنيكوف، مارتن دونوفان، كارينا فيلفا، ديمبل كاباديا، جوناثان كامب، كاتي ماكابي.

وتدور أحداث الفيلم الجديد Tenet، فى إطار دراما وتشويق وأكشن، وسيكون من تأليف وإخراج كريستوفر نولان، ولم تكشف الشركة المنتجة عن قصة العمل الجديد، ولكنه ملحمة حركية جديدة، ستدور حول التجسس الدولي والتطور.

أما عن سبب الإيرادات الضعيفة لفيلم Tenet في السينما العالمية ، رغم توقعات ان الفيلم كان سيصبح واحدا من أعلى الافلام ايرادا في السينما الامريكية، أولا جائحة فيروس كورونا التي ضربت الصناعة السينمائية على جميع المستويات وأدت الى خسارة كبيرة .

والسبب الثاني هو تسريب الفيلم على الانترنت قبل طرحه وترجمته لعدة لغات مثل العربية والالمانية والكورية وهو ما تسبب في حالة ضعف الاقبال على الفيلم في السينمات.