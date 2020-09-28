شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يعلن عن مسابقة للموهبين فى الغناء عبر "تيك توك".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان هاني شاكر نقيب المهن التمثيلية عن مسابقة للموهبين في الغناء عبر تطبيق "تيك توك"، حيث نشر مقطع فيديو تحدث فيه عن المسابقة معلقا عليه قائلا :"شاركوا فيديوهات أغانيكم علي هاشتاج #هاني_شاكر ويلا نغني مع بعض".

ووجه هاني شاكر في الفيديو رسالة إلى جمهوره قائلا :"جمهوري الحيبب على تيك توك يلا نغني مع بعض، واللي شايف في نفسه موهبة الغناء أو صوته حلو،ـ ياريت يبعت مقطع فيديو فيه أغنيه ومشاركته على هاشتاج هاني شاكر وأنا في النهاية اختار واحد أو اتنين هما اللي هيفوزوا في المسابقة ونغني مع بعض قدام الجمهور.. اتمنى اسمع صوتكم الحلو والأداء الأحلى".

@hanyshaker شاركوا فيديوهات أغانيكم علي هاشتاج ##هاني_شاكر ويلا نغني مع بعض♬ original sound - hanyshaker

من ناحية أخرى، ينتقد الفنان هاني شاكر بشدة أغاني المهرجانات خاصة التي تحتوي على عبارات وألفاظ تخالف تقاليد المجتمع، ورفض في الآونة الأخيرة إعطاء التصاريح لبعض مطربي المهرجانات لمزاولة الغناء، من بينها مطرب المهرجانات حسن شاكوش الذي دخل مؤخرا في صدام جديد مع نقيب المهن الموسيقية بسبب أغنيته الجديدة "بسكوتاية مقرمشة".



أحدث ظهور للفنان هاني شاكر

وفي وقت سابق، كشف أمير الغناء العربى هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، أن يوم الجمعة بالنسبة له هو يوم خاص جدا، قائلا عبر حسابه على تيك توك: "يوم الجمعة بالنسبالى أنا ونهلة والأولاد، بيكون يوم خاص جدا، بنخرج فيه ونتغدى كلنا مع بعض، ومحافظين على الموضوع ده من سنين طويلة لأنه بيكون يوم العيلة، وبعدين نرجع ننزل حمام السباحة ونلعب مع الكلاب وبركب عجل مع بعض، أو نجرج بالليل مرة تانية نروح سينما".

وأضاف أمير الغناء العربى: "أنا بحب السينما جدا وخصوصا لو كانت كوميدية، فيوم الجمعة ده مخصوص للبيت والأولاد".



الفنان هاني شاكر