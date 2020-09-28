في ذكرى وفاته.. تعرف على زيجات الجان أحمد رمزي

تزوج الجان أحمد رمزي، من عطيات الدرملي عام 1956، وأنجب منها ابنته باكينام، ثم تزوج من الراقصة نجوى فؤاد، ثم عاد مرة أخرى لزوجته الأولى ثم انفصل عنها لينزوج من المحامية اليونانية نيكولا، وأنجب منها ابنته نائلة، ونواف والذي حمل إعاقة ذهنية،وظل معها حتى وفاته.
شارك أحمد رمزي في عدد كبير من الأعمال الفنية أبرزها "صوت من الماضي "و"شياطين الجو" و"الوسادة الخالية" و"بنات اليوم" و"ابن حميدو" و"أين عمري "و"تمرحنة" و"الكمساريات الفاتنات "و"إسماعيل يس في الأسطول" و"غريبة" و"لا تطفئ الشمس".
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