"ربنا يسترك ويجبر بخاطرك".. مناشدة عاجلة من نشوى مصطفى للسيسي

أشادت الفنانة نشوى مصطفى، بمشروع الأسمرات، قائلة: "الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ إخواننا من العشوائيات في حي الأسمرات".

وتابعت "مصطفى"، خلال تقديم برنامجها "بنت البلد"، المذاع على فضائية "المحور": "كانوا مدفونين تحت الأرض والرئيس السيسي خدهم لمناطق في منتهى الرقي والشياكة، شقق آدمية مفروشة"، معلقة: "ربنا يجبر بخاطر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ربنا يسترك".

وناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور حفل اكتشاف حي الأسمرات الذي يقيمه الفنان محمود عزب.

في حين أكد الفنان محمود عزب، خلال استضافته بالبرنامج، أنه سيصنع نجومًا من حي الأسمرات مثل عمرو دياب وشيرين، وأنه سيقيم لكل منهم حفلات منفردة.

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن إطلاق مبادرة بحي الأسمرات لتنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطى المخدرات، تتضمن تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" لتقديم الخدمات العلاجية مجانا.

وأكدت "القباج" على أنه سيتم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني حي الأسمرات، وخاصة الشباب والمراهقين، حيث سيتم التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وتعتمد هذه التدخلات على التواصل المباشر مع كافة الأسر المقيمة بحى الأسمرات، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، كما سيتم تنفيذ حملات طرق الأبواب للأسر لتوعيتهم بخطورة المشكلة في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما سيتم إنشاء مقر لصندوق مكافحة الإدمان لتقديم خدمات المشورة والدعم النفسي وتوفير الخدمات العلاجية لأي حالة إدمان مجانا من خلال الخط الساخن التابع للصندوق.

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن المبادرة تتضمن أيضا اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو مؤسسات خالية من المخدرات سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بحي الأسمرات، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي، لافتا إلى أن هذه المبادرة تتضمن كافة المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" على المستوى القومي، وتستهدف في المرحلة الأولى منطقة حي الأسمرات، حيث يبلغ إجمالي عدد الأسر به حوالى 12000 أسرة حتى نهاية عام 2019،وأن من ضمن المبادرة تنفيذ برنامج لرفع وعى جميع طلاب مدارس حي الأسمرات بخطورة القضية وبناء مهارتهم الحياتية للتمكين من رفض تعاطي المخدرات.

وأضاف "عثمان" أنه سيتم تنفيذ معسكرات تأهيلية لبناء كوادر مجتمعية تطوعية من شباب حي الأسمرات تستهدف 1000 شاب، بجانب إطلاق دوري رياضي بين الشباب بشكل سنوي تحت شعار "أنت أقوي من المخدرات"، وكذلك تنفيذ برنامج لاكتشاف المواهب الرياضية بالتعاون مع الأندية الكبرى لدعم مشاركة أبناء الحي في الأنشطة الرياضية التوعوية، كما سيتم تنفيذ قوافل توعوية باستخدام وحدات متنقلة تستهدف التجمعات الشبابية والأسرية بأنشطة فنية وترفيهية وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الأسرية من أجل الوقاية من تعاطى المخدرات بجانب تنفيذ حملات طرق الأبواب لأول مرة تستهدف توعية 12 ألف أسرة بخطورة مشكلة المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية "القباج" تطلق مبادرة لتنفيذ برامج توعوية متكاملة عن أضرار المخدرات بحى الأسمرات.