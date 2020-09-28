نشرت الفنانة منى زكي صور جديدة من احدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام .



وعلقت منى زكى قائلة " المظهر النهائي من جلسة التصوير الصيفية الخاصة بي ".



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ونالت الصور تفاعلا كبيرا من جمهورها وجاءت التعليقات عليها كالآتي:

هو فيه حلاوة كدة - أفضل ممثلة على الإطلاق - قمر

جدير بالذكر أن الفنانة منى زكى تواصل تصوير مسلسلها الجديد "تقاطع طرق" مع المخرج تامر محسن، للحاق بالعرض فى شهر رمضان المقبل، حيث يكثف مخرج العمل عدد ساعات التصوير والمشاهد بشكل يومي وبدون إجازات لإنجاز أكبر عدد من المشاهد خاصة وأن العمل انطلق تصويره فى وقت متأخر مقارنة بباقى الأعمال المنتظر عرضها فى الشهر الكريم رغم انتشار فيروس كورونا مما يشكل خطرا على طاقم العمل.

View this post on Instagram Final look from my summer shoot with @soochfashion Outfit by the talented @farahseif.official Jewelry by the amazing designer @dina_maghawryjewelry Photography: @bilohussein Cinematography: @afilmbyseifismail Styling: @maigalal Make Up: @monagamalofficial Hair: @tahergamil1 Celebrity Management: @ginger__tm A post shared by Mona Zaki (@monazakiofficial) on Sep 28, 2020 at 10:31am PDT منى زكي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منى زكى تبهر جمهورها من أحدث جلسة تصوير.. ومتابع: هو فيه حلاوة كدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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