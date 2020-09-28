نجم الغناء السعودي عبد المجيد عبد الله يشبه والدته بجزء من الجنة.. شاهد

وكتب عبدالمجيد عبدالله: " لا أجيد الكتابه عن والدتي .فلا أحد يستطيع وصف جزء من الجنه ".

وكان نجم الغناء السعودي عبدالمجيد عبدالله المعروف برومانسية أغانيه، دخل في سجال مع أحد المغردين الذين انتقدوا الغناء السعودي فيما يبدو بشكل عام، ما اعتبره عبدالمجيد مسيئا، ورد عليه بعبارة أثارت أيضا انتقادات ضد الفنان ذاته وانتهى به الأمر بمغادرة الموقع نهائيا.

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وتطور النقاش فيما بعد، إذ تلقى الفنان عبدالمجيد ردودا مسيئة من عدد من المغردين الذين استخدموا كلمات خادشة للحياء في تغريداتهم. فيما تعاطف عدد كبير من رواد تويتر مع دعوات له للعدول عن قراره.

ولمع نجم عبد المجيد عبد الله وعرف بأسم "أمير الغناء"، ويتمتع الفنان السعودي بصوت دافئ يجعله من مصاف أهم النجوم الخليجيين بإحساسه العالي وشخصيته المحببة. عرف بغنائه للاعمال الرومانسية، وكان حضوره قليلًا بالحفلات لذلك كان الجميع ينتظر سهراته للاستمتاع بأعماله.