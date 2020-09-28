بصورة سيلفي .. إيناس النجار تبرز أنوثتها بإطلالة ناعمة

نشرت الفنانة التونسية إيناس النجار صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "ايناس النجار" في الصورة بإطلالة كاجوال مرتدية سترة باللون اللبني وبنطلون جينز انيق ونظارة شمس باللون الأسود، وهو ما ابرز من رقة وجمال إطلالتها.
وتركت ايناس النجار شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها، ولم تتكلف في وضع الماكياج، حيث اكتفت بوضع اللون الروز كأحمر شفاه، مع الآي لاينر والماسكرالتبرز من جمال عينيها.
وعلقت إيناس النجار علي الصورة قائلة "إذا أردت أن تعرف رقي أمة فانظر إلى نساءها"
يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة "إيناس النجار" السينمائية فيلم "دفع رباعي" للنجم أحمد بدير، محسن منصور، ندا بهجت، سمسم شهاب، أحمد عزمي وغيرهم من النجوم وهو من تأليف خالد سليمان وإخراج إيهاب عبد اللطيف.
وكان أحدث أعمالها الدرامية مسلسل "لعنة كارما" بطولة هيفاء وهبي، زكي فطين عبد الوهاب، شيرين، ضياء عبد الخالق، فارس رحومة، محمد سليمان، ومن تأليف عبير سليمان، مصطفى زايد، وإخراج خيري بشارة، كما شاركت فى مسلسل "الدخول في الممنوع" مع الفنان أحمد فلوكس.
A post shared by Inas El Naggar - ايناس النجار (@inaselnagar_official) on Sep 28, 2020 at 9:07am PDT
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