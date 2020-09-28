ما حقيقة خلاف تريو أغنية "تعال أشبعك حب"؟

وقال علي في لقائه مع الإعلامي ايلي نخله أن هذه الشائعة تلاحقهم دائماً لأن الجمهور لم يستوعب على أنهم ليسوا فرقة بل كل واحد منهم مستقل عن الآخر وله أعماله، الى جانب أنهم يعيشون في بلدان مختلفة ، فمحمود التركي مقيم دائم في دبي فيما يتواجد هو ومصطفى العبدالله في بغداد.
لكن أشار علي الى أنه عندما يجتمعون الثلاثة سوياً تكون الضجة أكبر ولهذا يستعدون لتقديم تريو جديد رافضاً الكشف عن تفاصيله وفكرة الكليب الذي سيتم تنفيذها للأغنية.
من جهة أخرى، يستعد علي جاسم لتقديم أوبريت غنائي خاص بالإمارات يتعاون فيه مع فايز السعيد ومصطفى العبدالله ونخبة من نجوم الفن.
كما يعيد تجربة التلحين مع وليد الشامي بعد أن اجتمعا سوياً العام الماضي بأغنية "القاضي راضي".
وعلى الصعيد الشخصي ، سيطرح علي ثلاث أغاني جديدة، واحدة منهم ستكون باللون البدوي العراقي وسيصورها كليب في دبي.
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