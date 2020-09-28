راندا رياض تكشف عن رأي انغام حول ارتباطها بمحمد الشونوبي

كشف راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام عن رأي أنغام حول ارتباطها بالفنان محمد الشرنوبي.

وقالت راندا رياض أثناء استضافتها هي وزوجها محمد الشرنوبي في برنامج "insider بالعربي"، أنها تعرفت علي الشرنوبي أثناء العمل مع أنغام في إحدي الأغاني.

وأضاقت راندا أن علاقتها بأنغام ليست علاقة شغل فقط ، ولكنها تعتبرها أختها الكبيرة ، فتحدثت معها عن الشرنوبي بعد مقابلتها له بيوم لتأخذ رأيها فيه ، وقالت لها أنغام أنها رأته مرتين في حياتها وهو شخص محترم ولذيذ لكنها لم تعرفه بشكل شخصي ، ونصحتها أنغام بأن تأخذ وقتها لتعرفه بشكل أفضل.

يشار أن محمد الشرنوبي، أعلن خطوبته على رندا رياض منذ 11 ديسمبر، وقد تم عقد قرانهما 10 يونيو ، في منزل عائلة العروس، واقتصر الحفل على حضور الأسرتين فقط ؛ نظرا لألتزام الشرنوبي بكافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

يذكر أن آخر أعمال الشرنوبي مسلسل" ليه لأ"، الذى يتناول عدة قضايا أبرزها الاختلاف بين الأجيال فى الفكر والأخلاق والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التطرق للقضايا المجتمعية التي يمر بها الأبناء ويعترض عليها الأباء.

وعرض مسلسل" ليه لأ"، عبر منصة شاهد vip، والعمل بطولة: أمينة خليل، هاني عادل، شيرين رضا، عمر السعيد، صدقي صخر، مريم الخشت، هالة صدقي، محسن محيي الدين، عمر الشناوي.