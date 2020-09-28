شاهد.. أحمد حلمي يغازل جمهوره عبر "إنستجرام"

يحرص النجم أحمد حلمي، التفاعل الدائم مع محبيه وجمهوره بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية. حيث نشر حلمي منذ قليل صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر أحمد حلمي، بالصورة من داخل منزله وعلقت قائله: "أحلي قعدة في الحر هي قعدة السلالم بتجيب طراوة". يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمى، فيلم "خيال مآتة، والذى عرض فى موسم عيد الأضحى الماضى، وشارك في بطولته بجانب أحمد حلمى، كل من منة شلبى، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، أنعام سالوسة، رشوان توفيق، ياسر الطوبجى، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 40 مليون جنية.

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