مكتبة مصر العامة وسفارة الهند تحتفلان بذكرى الزعيم غاندي

ويتضمن الاحتفال معرض صور بعنوان "غاندي: حياته ورسالته"، ثم عرض فيلم وثائقي عن الزعيم غاندي، ويتوسط الاحتفال ندوة ثقافية عن حياة الزعيم، ويختتم بإهداء كتاب عن الزعيم مهاتما غاندي لمكتبات مصر العامة.
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