خاص.. رمضان محمد يكشف لـ دوت الخليج مفاجأة في ألبوم تامر حسني الجديد

يستعد الفنان تامر حسني لصدور أحدث ألبوماته الغنائية" خليك فولازي" من إنتاج شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات. وكشف الشاعر الغنائي رمضان محمد عن مفاجأة تامر حسني ، في ألبومه الجديد في تصريحات خاصة لصدي البلد قائلا: "انا تعاونت مع تامر حسني ثلاث مرات الأولي في اغنية "يا بخت اللي هتحبيه" والمرة الثانية في اغنية " 100 وش" وتعاونت معه للمرة الثالثة في ألبومه الجديد "خليك فولازي" من خلال اغنية " انت لوحدك"، ولكن تامر فنان ليس سهلا وغير متوقع لانه طلب مني ان يغير اسم الاغنية من "انت لوحدك" الي "أغيب عنك"، وانا وفقت على الفور لاني اثق في ذوق تامر ووجهة نظره الفنية، واتمني له النجاح في ألبومه الجديد". وعلي جانب اخر يواصل الفنان تامر حسني العمل علي فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان " مش انا" المقرر عرضه قريبا. يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني اغنية "اختراع" مع محمود العسيلي.

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