بمشاركة نيقولا معوض.. أصالة تطرح كليب أغنية "والله وتفارقنا".. فيديو

طرحت الفنانة السورية اصالة نصري كليب اغنيتها " والله لا تفارقنا" منذ قليل عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

وظهر الفنان اللبناني نيقولا معوض كـ موديل في الكليب ومن اخراج امين دره.

ويذكر أن كشفت المطربة السورية أصالة عن سر اختفاء منشوراتها السابقة على حسابها بموقع إنستجرام، مشيرة الى أنها رسمت خطة تسويقية مبتكرة لألبومها الجديد "لا تستسلم".

بينما كتبت عبر حسابها بإنستجرام، قائلة: "كنّا قدّ رسمنا خطّة جديدة لتسويق ألبومي لا تستسلم .. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقة جانبًا، كيّ تكون صفحتي مخصّصة لكلّ ما يتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي، طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ، ولكنّ لا شيء يكون إلّا إنّ شاء الله".

وطرحت أصالة مؤخرًا أغنية "رفقًا"، وهي أغنية أيضًا من ضمن أغاني البوم "لا تستسلم".

تقول كلمات الأغنية :"رفقًا بمن عنهُن قيلَ استوصوا خيرًا بالنساء .. فقد خُلقن بضعفهِن وزادهُن الله حياء ..هُن السكينة في المحن هُن المعونة للرجال .. جُملن بلباس التُقى زُيّن بأحب الخصال".

فيهن من فاضت عليها من السماءِ المعجزات .. هُن الشقائق والسَكن ، والغاليات المؤنِسات .. ولهُن باعٌ يٌحترم .. في العطفِ والجود والكرم

والله ما أهانهُنَ .. إلا لئيمًا قد ظلم".

رفقا بمن من اجلها .. نطق الرضيع بمهده .. الخير كل الخير في .. من كان خيرًا لأهله.