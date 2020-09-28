مسلسل ابنة السفير الموسم الثاني.. تتويج انجين اكيورك ونسليهان اتاغول.. اشتعال الاحداث وتحول الصداقة الى العداء

منذ بدء عرض المسلسل التركي ابنة السفير، واصبح في صدارة مؤشرات البحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وذلك لاشتعال الاحداث في الموسم الثاني بعد انتظار طويل استمر لاكثر من شهرين عقب عرض الموسم الاول الذي انتهي في شهر يوليو الماضي.

وتعرض اليوم الحلقة الرابعة من الموسم الثاني من مسلسل ابنة السفير عبر تطبيق شاهد VIP ، قوبل عرضها نستعرض ابرز الاحداث والجوائز التي منحت لفريق عمل المسلسل التركي الشهير.

-تتويج ابطال مسلسل ابنة السفير :

حصد المسلسل التركي ابنة السفير نصيب الأسد من الجوائز خلال حفل أزمير 2020، بالتزامن مع عرض الموسم الثاني.

وفاز الممثل التركي انجين اكيورك، الشهير في الوطن العربي بـ " كريم" بجائزة أفضل ممثل عن دور " سينجار" ، وحصدت نسليهان أتاغول جائزة افضل ممثلة عن دور "ناري".

وتوج الممثل التركي اوراز كايجيلار اوغلو بجائزة أفضل ممثل مساعد هم دور "غديز" ، و تولين يازكان فازت بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دور " منكشة".

وخطفت الطفلة بيرين جينش ألب جائزة أفضل ممثلة طفلة عن دور " ملاك".

-اشتعال الاحداث .. والصداقة تتحول الى عداء :

حاول فايز ، ان يعترف لنارين " نسليهان اتاغول" بحبه وسرعان ما تعدي عليه سلطان بالضرب حتى فقد وعيه، ويرغم سلطان حبيبته نارين على البقاء في القصر لكي يحميها من امين الذي سبق وخطفها.

وتقوم مياده زوجة سلطان بزيارة منزل سليمان عدو زوجها سلطان من اجل الاتحاد مع امين لكي يخطف نارين مرة اخرى وتتخلص منها.

اعترف فايز لـ نارين بحبه اليها وانه على استعداد لخسارة صديقه سلطان الا انها رفضت ما قاله واتهمته بخيانة صديقه لانه يحب زوجته السابقة ، وشعر حينها فايز بالصدمة لان نارين رفضته.

وتعود نارين الى منزل سلطان ولم تخبره بأن صديقه فايز اعلن عن حبه له حتى لا تسبب في خصومة بينهما.

ومن ناحية اخرى ، تتعاون ميادة زوجة سلطان مع امين من اجل اختطاف ابنة سلطان ونارين " ملك" لكي يستطيع الاخير خطف نارين مجددا.

وفي الوقت الذي تحاول فيه ميادة التخلص من حبيبها السابق " روكي" الذي يعمل سائق لدى زوجها سلطان، بسبب معرفته مخططتها مع امين للتخلص من نارين، تتعرض للاجهاض

اسباب نجاح مسلسل ابنة السفير في الوطن العربي :

-بطل الحكاية:

مسلسل ابنة السفير من بطولة النجم التركي انجين اكيورك المعروف عربيا باسم كريم بعد عرض مسلسل "فاطمة" في 2013، وهو يعد من أشهر النجوم الأتراك في الوطن العربي ويتمتع بشعبية كبيرة، لذلك حرص المتابع العربي على مشاهدة جديده في مسلسل ابنة السفير، خاصة أن ملسلسه العشق الأسود كان قد حقق نسب مشاهدة عالية في الشرق الأوسط عند عرضه.

-تشابه الثقافات :

مسلسل ابنة السفير تحكي قصته قيام شاب فلاح بسيط يدعى " سلطان " بطرد زوجته " نارين " والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه انها ليست عذراء ويتهمها بالخيانة في حين اعترافها له بأنها تعرضت للاغتصاب من احد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الاحداث.

انجذب المشاهد العربي لحكاية ابنة السفير منذ عرض حلقته الأولى لأنها تتماشى مع عادات وتقاليد المجتمع الشرقي فيما يخص العلاقات الزوجية.

-أداء البطلة:

تجسد دور ابنة السفير الممثلة التركية نسليهان أتاغول، التي حصدت على إشادة كبيرة من جمهورها بسبب ادائها التمثيلي الذي وصف بالمبهر، إذ وصفتها الصحف التركية أنها أبكت وحبست أنفاس المشاهدين في آخر حلقات الجزء الأول.

نجحت نسليهان أتاغول في تقديم دور الفتاة الاستقراطية التي تترك كل شيء لأجل حبيبها الفلاح البسيط، وتعاني بعد تخليه عنها وتمر بأزمات نفسية ثم تعود إليه مجددا وهي تحمل ابنتهما في قصة حب جمعت بين الشك والتضحية والعذاب.

-قصة مسلسل ابنة السفير :

مسلسل ابنة السفير يحكي قصته قيام شاب فلاح بسيط يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه انها ليست عذراء ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.