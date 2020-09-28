وتحدث رمضان خلال الحلقة، عن سعادته بحب الجمهور له ونجاح أغانيه، وقال إنه طرح أغنية كورونا فيروس بهدف توعية جمهوره لاتخاذ الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.
وأضاف رمضان أنه لديه فريق عمل كبير مختص بكتابة كلمات الأغاني، فهو يعطيهم الفكرة الذي يريدها وهم يكتبوا الكلمات وتبدأ جلسات العمل بينهم لتقديم أفضل شئ الجمهور.
من جانب آخر، حقق كليب ياحبيبي للفنان محمد رمضان مع المطرب العالمي ميتر جيمس، نجاحًا كبيرا وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.
وحصد الكليب أكثر من 18 مليون مشاهدة في وقت قياسي بعد طرحه عبر اليوتيوب بأسبوعين فقط، وتم تصويره في دولة الإمارات العربية، وكان رمضان قد شوق محبيه بمجموعة من الصور من داخل كواليس التصوير خلال الفترة الماضية.
يذكر أن محمد رمضان سيخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل موسى وذلك بعد نجاح مسلسل البرنس العام الماضي، كما يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "دبابة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد رمضان: عندي فريق عمل كامل لكتابة الأغاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.