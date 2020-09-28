محمد الشرنوبي يكشف عن مدي إيمانه بمقولة "وراء كل رجل عظيم إمرأة عظيمة"

وخلال لقاء الشرنوبي وراندا رياض في برنامج "insider بالعربي" قال أنه يؤمن بمقولة "وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة" مشيراً أن راندا دائما بجانبه كما أنها الداعم الأكبر له بكل خطواته .
يشار أن محمد الشرنوبي طرح مؤخرًا أغنية "قلبي ارتاح" ، وحقق خلالها نجاحاً ساحقاً حيث حصدت الأغنية مليون مشاهدة بعد أربعة أيام من طرحها.
"قلبي ارتاح" من غناء والحان محمد الشرنوبي وكلمات محمد إبراهيم يسري وتوزيع مصطفى الحلواني والفيديو كليب من إخراج عادل جمال.
يذكر أن آخر أعمال الشرنوبي مسلسل" ليه لأ"، الذى يتناول عدة قضايا أبرزها الاختلاف بين الأجيال فى الفكر والأخلاق والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التطرق للقضايا المجتمعية التي يمر بها الأبناء ويعترض عليها الأباء.
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