أمير رمسيس يكشف لـ دوت الخليج سر تنفيذ "حظر تجول" في 3 سنوات

كشف المخرج أمير رمسيس عن سر استغراق فيلمه "حظر تجول" وقتا طويلا حتى انتهى من تصويره واصبح جاهزا للعرض فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الثانية والاربعين.

وقال أمير رمسيس لـ "دوت الخليج" : "وضعت اللبنة الأولى فى هذا العمل فى عام 2017، وبدأت فى كتابة السيناريو فى نفس الوقيت، وانتهيت منه مع بداية تحضيرى وتجهيزى للدورة الأولى لمهرجان الجونة السينمائى، وتوقفت فى الفترة الخاصة بالتحضير وتنفيذ المهرجان.

وأضاف امير رمسيس قائلا: "وبعد الانتهاء منه استكملت كتابة السيناريو حتى توصلت الى نسخة نهائية راضا عنها، وبعدها عرضت العمل على الفنانة إلهام شاهين، والتى اعجبت بفكرة الفيلم، وقررت المشاركة به، ونفس الأمر بالنسبة للفنانة أمينة خليل، وأصبح لدى البطلتين الأساسيتين فى العمل.

واوضح امير قائلا : "وبعدها انشغلت مجددا فى مهرجان الجونة، وتوقفت مرة أخرى عن استكمال التحضير للعمل، وبعد الانتهاء من المهرجان عدت الى الفيلم وعرضت الفكرة على المنتج صفى الدين محمود، والذى تربطنى به علاقة صداقة قوية نتيجة تعاملنا سويا فى عدد من الأعمال، فضلا لعشقة للسينما بعيدا عن النظر الى الربح المادى أو النظرة التجارية، وبالفعل تحمس للعمل.

وأشار أمير قائلا : "وبدأت فى استكمال اختيار باقى أبطال العمل، وكنت محظوظ بهم حيث كانت معظمها اختياراتى الأولى، وبعد الانتهاء من دوره جديدة بمهرجان الجونة بدأت فى تصوير الفيلم فى يناير الماضى، وانتهت منه فى فبراير الماضى وأصبح حاليا الفيلم جاهزا للعرض.

يذكر ان الفيلم يشارك فى بطولته كل من إلهام شاهين واحمد مجدى وامينة خليل وتاليف وإخراج امير رمسيس وتدور احداثه فى اطار اجتماعى حول ام وابنتها يظر فى شخصيتهما التناقض فى ظل فرض حظر التجوال.