شبه بعض.. محمد رمضان برفقة شقيقه الأكبر.. شاهد

شبهة بعض ، ربنا يخليكوا لبعض ، احلي اتنين.
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وحرص الفنان محمد رمضان، على مشاركة جمهوره جلسات عمل مسلسله الجديد الذي يحمل إسم "موسى" والذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل 2021.
ونشر رمضان، عدة صور من خلال صفحته الرسمية على "الفيسبوك" وعلق عليها قائلًا: "جمعة مباركة وموفقة علينا جميعًا جلسات عمل #موسى #رمضان2021 المخرج #محمدسلامة والمؤلف #ناصرعبدالرحمن انتاج #سينرجي #ثقة في الله نجاح".
وكان محمد رمضان، قد طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية " يا حبيبي" وشاركه في الغناء بالكليب المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.
الكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك،انساي وتيك توك.
تقول كلمات الأغنية :"هقولك كلمة واحدة ابرك من كلام كتير .. مبعرفش أكون رومانسي .. لكن عليكي بغير .. مش بثبتلك إني جامد ولا عايز ابان تقيل أنا أنا أنا بناديكي".
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