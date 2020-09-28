صور يسرا ومحمد هنيدي ولطفي لبيب والنجوم في عزاء الراحل المنتصر بالله

صور عزاء الراحل المنتصر بالله بحضور النجوم محمد هنيدي ويسرا ومحمد هنيدي وأشرف زكي ولطفي لبيب ومحمود حميدة وغيرهم.

لطفي لبيب في عزاء الراحل المنتصر بالله

وحرص عدد من نجوم الفن اليوم بالتواجد في واجب عزاء الفنان الراحل المنتصر بالله، وعلى رأسهم الفنان لطفي لبيب والذي تواجد رغم متاعبه الصحية، وأقيم العزاء في كنيسة المرعشلي بحي الزمالك بالقاهرة، وذلك بعد تشييع الجنازة أمس في القاهرة بحضور عدد من النجوم أيضاً.

يسرا وهنيدي ومحمود حميدة في عزاء المنتصر بالله

وشهد العزاء تواجد عدد من نجوم الفن أيضاً وعلى رأسهم الفنانة يسرا ومحمود حميدة ومحمد هنيدي وأشرف زكي والمخرج محمد العدل والكاتب محمد الغيطي وغيرهم من الفنانين، والذين حرصوا على مواساة أسرة الراحل المنتصر بالله، وشهد العزاء إجراءات وقائية مشددة ضد فيروس كورونا بارتداء الحضور لكمامات بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة قبل دخول مقر العزاء.

الحزن يخيم على النجوم بعد وفاة المنتصر بالله

واستمرت حالة الحزن على النجوم والوسط الفني بعد وفاة الفنان المنتصر بالله، وواصل عدد من النجوم نشر رسائل نعي وتعزية على مواقع التواصل، وتذكروا أبرز لحظاتهم مع الراحل، ومنهم الفنانة شيريهان التي نشرت مقاطع من مسرحيتهما "شارع محمد علي" وكتبت:" خبر يوجع القلب المنتصر بالله في ذمة الله .. إنسان وفنان وصديق غالي هو وأسرته العظيمة المحترمة زوجته عزيزة وبناته أو جواهرهم الثلاث جزء أصيل من فني وعمري الطيب و ذكرياتي الجميلة من علشان خاطر عيونك الى شارع محمد علي .. لن انساها ولن أنساه أبداً.. في سلام الله يا منتصر بالله".

وقالت الفنانة يسرا في عزائها ونعيها للمنتصر بالله:" إنا لله وإنا إليه راجعون.. صديقي وحبيبي وعشرة العمر المنتصر بالله في ذمة الله... خالص عزائي لزوجته وابنته و لكل جهوره العظيم.. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته".

ورحل الفنان المنتصر بالله عن عمر يناهز 70 عام، السبت الماضي، بعد صراع لسنوات مع المرض، إذ أصيب بجلطة في المخ تسببت في إبعاده عن الأضواء والعمل لما يقارب 10 سنوات، وأحدث رحيله حزناً كبيراً لدى زملائه وجمهوره بسبب مسيرته الفنية الطويلة والتي قدم بها عشرات الأعمال الكوميدية الشهيرة والمرتبطة بأذهان الجمهور.