نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان الشاب أحمد عماد من خطوبته، الذى ظهر في فيلم الدادة دودي بدور الطفل كاظم، بعدما أصبح شابا.
تعرض الحلقة الرابعة من الموسم الثاني لمسلسل التركي ابنة السفير مساء اليوم، الاثنين، عبر تطبيق شاهد Vip وذلك بعد عرض الحلقة مباشرة على قناة ستار التركية.
بدء منذ قليل ، مساء يوم الإثنين ، عزاء الفنان الراحل المنتصر بالله بكنيسة السيدة العذراء بحي الزمالك بالقاهرة ، حيث وصل منذ لحظات زوجتة و ابنته
أشعلت الفنانة ليلى علوي مواقع التواصل الاجتماعي بأحدث جلسة تصوير لها بعدسة المصور خالد فضة، وقامت بنشرها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
كشفت عدد من التقارير بالصحف الأجنبية عن استقبال النجم الامريكي خواكين فينيكيس ، نجم فيلم joker، لطفله الاول من الممثلة روني مارا.
نشر الفنان سيد الفيومى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن نقلة مستشفى القصر الفرنساوى بعد تعرضه الى ازمة صحية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن .. نقل سيد الفيومي للمستشفى .. خطوبة طفل فيلم الدادة دودي .. عزاء المنتصر بالله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.