محمد رمضان يفجر مفاجأة من العيار الثقيل: أعد جمهوري بأفلام عالمية

قال الفنان محمد رمضان، إن الفنان له دور هام يتمثل في إسعاد الجمهور وتقديم مادة مسلية لهم وتعالج المشكلات التي تواجه المجتمع.
وأضاف في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن روح التعاون بين فريق عمل أي مسلسل مهمة جدا والتمثيل ليس مهنة فردية بل مهنة قائمة على فريق تمثيل وتصوير وإخراج وإنتاج متكامل يعمل على قلب رجل واحد لإنجاح أي عمل فني وأن تكون فردا في جماعة الأسود أفضل من أن تكون قائد النعام".
وكشف عن نجاح قناته الرسمية عبر يوتيوب وقال "قناتي رقم واحد في مصر، ولدي أكثر من 11 مليون مشترك و3.4 مليار مشاهدة في وقت قليل".
يذكر أن محمد رمضان سيخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل موسى وذلك بعد نجاح مسلسل البرنس العام الماضي، كما يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "دبابة".
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