زنزانة 7 لـ أحمد زاهر يقترب من المليون الثالث

يحقق فيلم "زنزانة 7" إيرادات جيدة حتى الآن حيث يقترب من 2.5 مليون جنيه، وذلك منذ عرضه فى 16 سبتمبر الحالي.

الفيلم يقوم ببطولته أحمد زاهر ونضال الشافعى ومنة فضالى وعبير صبرى وتأليف حسام موسى واخراج ابرام نشأت.

وتدور أحداث الفيلم حول صراعا يدخله "حربي" (أحمد زاهر) بسبب "شجن" التي يريد مالك أحد القرى السياحية الزواج منها، ويتعرض "حربي" لأزمة تقلب حياته رأسًا علي عقب ليصبح بلطجيا، ويدخل السجن بصحبة صديقة "منصور" الذى يجسد دوره الفنان نضال الشافعي، ومع تطور الأحداث تظهر الفنانة عبير صبرى "ناهد" التي تعمل بالمحاماة، وتقرر الدفاع عنهما، لكى تضمهم لعصابة المافيا.

ويتنافس فيلم زنزانة 7 مع عدد من الأفلام وهم "توام روحى" و"الغسالة" واللذان حققا نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيرى.

ويعرض هذا العمل فى ظل الإجراءات الاحترازية التى يتم تطبيقها وفقا لقرارات رئاسة الوزراء بان لا تزيد نسبة الإشغال بقاعات السينما نحو 25 % فقط.