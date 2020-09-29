ياسمين وافي لـ"دوت الخليج الفني": دور "نيفين" في حكاية "ضي القمر" نموذج حقيقي.. والعمل مع كندة علوش فرصة كبيرة

استطاعت ياسمين ممدوح وافى ابنة الراحل ممدوح وافي أن تلفت الأنظار فور ظهورها فى أولى حلقات حكاية "ضى القمر"، ضمن مسلسل "إلا أنا".

وتحدثت ياسمين ممدوح وافى لـ"دوت الخليج الفني"، عن أولى تجاربها التليفزيونية في "ضى القمر"، حيث قالت "دور "نيفين" الذى أجسده خلال "ضى القمر" حمسنى أن أقدمه لأنه نموذج حقيقي موجود كتير ودايما لما بيتطرح فى الدراما بياخد شكل كوميدى بس لكن أزمة عدم التصالح الإنسان مع وزنه سواء وزن زايد أو ناقص، احساسه انه محبوس فى جسم مش شله إنه متقيد، بيعمل حالة من عدم قبوله لنفسه وعدم الرضا".

وتابعت "الفكرة كتير مننا بيعيشوا مش بيحبوا نفسهم بسبب التخن وبيحكموا على نفسهم من معيار قبول الناس ليهم ويفضلوا فى متاهة، وكمان لفت انتباهى فى الشخصية أنها رغم المشاكل اللى بتعانى منها من نظرة المجتمع، أنها بتشتغل وبتخرج وبتحاول تقوم كل يوم وتضحك وتعيش وهى جواها كل اللعبطة دى وصديقة جدعة وتتمنى الخير والفرح للى بتحبهم زى العيال الصغيرة".

وأشارت"وافى" إلى أن التعاون مع الفنانة كندة علوش والمخرج أحمد حسن كان من حسن حظها وتعتبره فرصة حقيقية لها، متمنية أن تكون على قدر كافى من هذه الفرصة، مضيفة إنها سعدت بردود أفعال الناس الإيجابية على شخصيتها، موضحة أن أكثر تعليق لافت انتباهها، عندما شبه الجمهور بوالدها الراحل ممدوح وافى.

يذكر أن حكاية "ضي القمر" بطولة كندة علوش، محمد علاء، زينب غريب، محمد شاهين، ياسمين وافي، إخراج أحمد حسن.