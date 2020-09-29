"الدراما عندي زي الدوري".. محمد رمضان ينفي اعتماد أعماله الدرامية على تيمة الانتقام

أعرب الفنان محمد رمضان، عن سعادته الشديدة بردود فعل الجمهور على مسلسله "البرنس" والذي عرض خلال شهر رمضان المنصرم، وإن الجمهور في كافة أنحاء الوطن العربي.
وأوضح خلال لقاء تلفزيوني بقصر البارون إمبان مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر قناة "دي إم سي" اليوم أن الجمهور توحد مع الشخصية التي قدمها في المسلسل من خلال فرحتهم لفرحة البطل وحزنهم لحزنه.
وأضاف رمضان، خ، أنه اعتاد على توحد الجمهور مع الشخصيات التي يقدمها في أعماله الدرامية في مسلسلات ابن حلال والأسطورة وزلزال.
وعما إذا كانت أعماله الفنية تعتمد فقط على تيمة الانتقام وأكد على أنه يقدم أكثر من تيمة في مسلسلاته تجنبًا للمغامرة في الدراما، مضيفا :"ممكن أغامر في السينما، ولكن في الدراما بلعب على المضمون ولا أراهن على تيمة واحدة، وبعتبر الدراما زي الدوري المصري".
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