بسبب مسلسل الوجه الآخر.. نسرين طافش توجه رسالة لـ متابعيها

وجهت الفنانة نسرين طافش رسالة لـ متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .

وكتبت نسرين طافش عبر تويتر "‏سعيدة بمتابعتكم و ردود افعالهم بمواقع التواصل لاحداث مسلسل ‎#الوجه_الآخر يللي تعقدت اكتر و مهمة سارة اصبحت اصعب .. بس المفاجآت لم تنته بعد ليللي ، لسا ما تابعوه يعرض من السبت الى الاربعاء على قناة CBC و تطبيق".

يذكر أن مسلسل «الوجه الاَخر» يعرض أسبوعيًا من السبت للأربعاء على شبكة «سي بي سي» في الثامنة مساءً، وهو قصة ماجد المصري وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويشارك في البطولة ماجد المصري وندا موسى ونسرين طافش ومادلين طبر وأحمد سلامة

ويناقش مسلسل "الوجه الآخر" العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.

ويجسد ماجد المصرى شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان فى شركة والدها، وتتوالى الأحداث، حيث يدور المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة