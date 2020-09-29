بعد لقاءه في قصر البارون.. محمد رمضان يتصدر تريند تويتر

حل النجم محمد رمضان، مساء أمس الأثنين، ضيفًا عبر برنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إيمان الحصري، من قصر البارون.
وبعد انتهاء الحلقة، تصدر اسم محمد رمضان قوائم التريند عبر موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر، وأعرب محبيه عن سعادتهم بهذا اللقاء.
وتحدث رمضان خلال الحلقة، عن استعداده لخوض السباق الدرامي الرمضاني المقبل من خلال مسلسل موسى، مؤكدًا على أن الدراما به مختلفة كليًا عما سبق.
من جانب آخر، حقق كليب ياحبيبي للفنان محمد رمضان مع المطرب العالمي ميتر جيمس، نجاحًا كبيرا وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.
وحصد الكليب أكثر من 18 مليون مشاهدة في وقت قياسي بعد طرحه عبر اليوتيوب بأسبوعين فقط، وتم تصويره في دولة الإمارات العربية، وكان رمضان قد شوق محبيه بمجموعة من الصور من داخل كواليس التصوير خلال الفترة الماضية.
يذكر أن محمد رمضان سيخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل موسى وذلك بعد نجاح مسلسل البرنس العام الماضي.
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