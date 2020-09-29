هاري وميجان يشاركان في مسلسل واقعي جديد

يشارك الأمير البريطاني هنري تشارلز ألبرت ديفيد، والمعروف باسم الأمير هاري، وزوجته ميغان ماركل في مسلسل واقعي يسجل كل لحظة في تفاصيل حياتهما ويستمر مدة ثلاثة أشهر.
وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد أشارت مصادر مطلعة إلى أن الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل اتفقا على المشاركة في مسلسل واقعي على منصة "نتفليكس".
ونوهت الصحيفة إلى أن الكاميرات ستتبع الأمير وزوجته لمدة ثلاثة أشهر، ما سيتيح للناس فرصة متابعة كل تفاصيل حياة الزوجين وإعطائهم لمحة عنها، بالإضافة إلى إعطاء لمحة عن جميع الأعمال الخيرية التي يقومان بها.
وأشارت الصحيفة إلى أن هاري وميغان قد وقعا صفقة مع شركة "نتفليكس"، في مطلع الشهر الجاري بقيمة 112 مليون جنيه استرليني (ما يعادل 150 مليون دولار أمريكي)، بهدف إنتاج برامج ومسلسلات وأفلام وثائقية يشارك فيها الزوجان مع بعض برامج الأطفال أيضا.
وبينت الصحيفة، أن المسلسل الواقعي، الذي سيتم تصويره، سيركز في أغلب تفاصيله على أعمال الزوجين الخيرية وليس على تفاصيل حياتهما الخاصة "خلف الأبواب المغلقة" فقط.
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