وقالت مى زايد لـ "دوت الخليج" : بدأت التصوير في 2014 وانتهيت منه في 2018، أي استغرق 4 سنوات، وبعدها بدأت المونتاج الذي استغرق تقريبا عام ونصف.
وأضافت مى: "هذه فترة طويلة على تنفيذ فيلم، ولكن هناك عدة عوامل رئيسية كانت السبب في هذا الأمر، ولعل من أبرزها أن فترة تجهيز بطلة ورحلتها من البداية حتى حصولها على جائزة؛ تستغرق هذه الفترة وربما أكثر.
وأوضحت مى : "كان اهتمامي أن أقدم عمل وثائقى روائي، وحرصت بعدم تدخلي كمخرجة في الأحداث، حيث يعتمد الفيلم على هؤلاء البطلات وكابتن رمضان فقط دون تدخل منى، وكان من الأسهل أن أقدم فيلم وثائقي بشكله التقليدى الكلاسيكي عبارة عن حوار بيني وبين البطلات والكابتن رمضان، ولكن فضلت أن تقودنا الأقدار نحو مشاهد حقيقة بعيدا عن أي تدخل منِّي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاش يا كابتن.. مي زايد تكشف لـ دوت الخليج سر تنفيذ الفيلم في 5 سنوات ونصف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.