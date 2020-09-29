في ذكرى وفاة كوثر العسال.. تعرف على عدد زيجاتها

يوافق اليوم الثلاثاء، 29 سبتمبر، ذكرى وفاة الفنانة القديرة كوثر العسال، التي ولدت في 26 نوفمبر عام 1939، ورحلت في مثل هذا اليوم عام 2013، وقدمت عددا من الأعمال خلال مسيرتها الفنية، أبرزها لن أعيش فى جلباب أبى والبرنسيسة وامرأة في دوامة وغيرها من الأعمال.

اشتهرت كوثر العسال، في العديد من الأدوار الثانية، فلم يسند إليها أدوار البطولة المطلقة في مسيرتها الفنية التي امتدت لما يقرب من 30 عامًا، ولكن يظل دورها في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» هو الأشهر، والأهم، حيث جسدت فيه شخصية «زوجة الوزير» المتغطرسة التي تنظر إلى عائلة عبد الغفور البرعي بالتعالي.