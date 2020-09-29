نجل محمد عبده يغني في عمل وطني

يطل عبدالرحمن، نجل فنان العرب محمد عبده، بأغنية وطنية، بعنوان "لك الأمين" بمشاركة الفنان الجديد على الساحة الغنائية "شاكر"، ومن كلمات منى التميمي وألحان عبدالقادر أحمد.
ويأتي ذلك بعد أن أذهل عبدالرحمن الجميع بخطوته الغنائية الأولى، حيث طرح عبر شركة خاصة إعلاناً لأغنيةٍ، سيطلقها قريباً في موقع يوتيوب.
وكشف الفيديو الترويجي الجديد، الذي بلغت مدته 30 ثانية، تحضير نجل الفنان الكبير لمشروعٍ غنائي باللغة الفصحى، في حين علَّق عبدالرحمن محمد عبده على الفيديو، موجهاً الشكر للشركة التي نشرته، ومعبِّراً عن سعادته بالانضمام إليها، واعداً بتقديم أعمال تثري الساحة الفنية بمساعدة من زملائه.
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