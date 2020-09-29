إنجي علاء تتألق في أحدث ظهور.. وتوجه رسالة لـ متابعيها

شاركت السينارست انجي علاء، جمهورها، بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من احدث جلستها التصويرية .

وتألقت انجي علاء بفستان اسود وخطفت الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها

وعلقت انجي علاء على الصورة "الزهرة التي تتبع الشمس؛ تفعل ذلك حتي في اليوم الملئ بالغيوم".

وشاركت انجي علاء في مسلسل النهاية الذي عرض في الموسم الرمضاني 202‪0.

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

‫مسلسل" النهاية"من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج ياسر سامي تصميم ملابس انجي علاء .