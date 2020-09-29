أحمد كمال أبو رية يكشف لـ"دوت الخليج الفني" كواليس مشاركته في مسلسل "قوت القلوب"

يُشارك الفنان الشاب أحمد كمال أبو رية، حاليًا في مسلسل "قوت القلوب" الذي يُعرض حاليًا عبر قناة "النهار".

وأوضح أحمد كمال أبو رية لـ"دوت الخليج الفني" أن ما جذبه للمشاركة في مسلسل "قوت القلوب" هو أنه ينتمي للدراما الإجتماعية، لافتًا أن شركة الإنتاج كانت متحمسة جدًا لهذا المسلسل؛ لأن هذا النوع من الأعمال كان مختفيًا منذ فترة.

وأضاف أحمد كمال أبو رية أنه تم ترشيحه للمسلسل بدون واسطة والدته الفنانة ماجدة زكي، وأن الترشيح حدث عن طريق المؤلف محمد الحناوي، مُشيرًا إلى أنه آخر شخصًا تعاقد على المسلسل، قائلاً :"مضيت آخر واحد في المسلسل، وكان المسلسل كله اتسكن وبدؤا تصوير، وشخصية عوض بدأت تظهر في الحلقة التامنة فمكنوش مستعجلين عليه، لحد ما الحناوي قال لمجدي أبو عميرة عليا، وقاله الشخصية دمها خفيف بس للأسف هو صعيدي مش عارف هيقدر يعملها ولا لاء، فلما أستاذ محمد كلمني قولتله أقدر أعمل أي حاجة".

وأشار أحمد أنه كان من الممكن أن يقدم دور واحدًا من أبنائها خلال المسلسل، لكن والدته رفضت ذلك الأمر، قائلاً :" محترم ذكائها؛ لإن ممكن ميبقاش في صالحنا احنا الإثنين؛ لإن أنا ابنها في الحقيقة، هي أكيد فاهمة أكتر مني في الجزئية دي، فلذلك متضايقتش".

أما عن كيفية اتقانه اللهجة الصعيدية فقال أن السر يكمن في وجود مصحح اللهجة الأستاذ عبد النبي الهواري، قائلاً أنه من النجوم المتواجدين خلف الكاميرا، وأنه قام بتدريبه جيدًا وهو ونجله محمد على هذا الأمر، فكانوا متواجدين معه 24 ساعة، لافتًا أنهم كانوا يحرصون جيدًا على عدم تحدثه بكلمة خاطئة لكي تنال الشخصية على اعجاب الجمهور.

مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، إسلام جمال، سهر الصايغ، أحمد خالد عنان، رانيا فريد شوقى، ديانا هشام، محمد أنور.