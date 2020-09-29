عاش يا كابتن.. مي زايد لـ دوت الخليج: نهلة رمضان قادتني إلى الفيلم

وقالت مى لـ "دوت الخليج" : "اهتمامي بإلقاء الضوء على لعبة رفع الأثقال سيدات؛ كان نابعا من كونها لعبة غير مألوفة بالنسبة للسيدات".
واضافت مى: "منذ حصول اللاعبة نهلة رمضان على بطولة العالم في كندا عام 2003؛ تأثرت كثيرا بهذا الحدث الكبير، وبدأت ابحث عبر الإنترنت والجرائد؛ لمعرفة كواليس حصول نهلة رمضان على هذه البطولة، وعلمت أنها كانت تتدرب مع والدها، الكابتن رمضان، في الشارع.
وتم اختيار الفيلم الوثائقى "عاش يا كابتن" ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة لتتنافس مع عدد من الافلام بجانب الفيلم المصرى الثانى "حظر تجول" للمخرج امير رمسيس.
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