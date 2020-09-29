أخبار الفن| إجبار ممثلة بريطانية على ممارسة الجنس.. نيولوك ابنة عمرو دياب.. السكاكين تحيط بـ مادلين طبر

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

نشرت نور -ابنة الهضبة عمرو دياب- صورة جديدة لها عبر حسابها على تطبيق الصور "انستجرام"، كاشفة على قيامها بربط شعرها، بعكس ما كانت عليه من قبل، حيث كانت تتركه منسدلًا على كتفيها.

حالة من الترقب والخوف انتابت كل العاملين ببرنامج "حلوة يا دنيا" الذي تقدمه الفنانة مادلين طبر، على قناة تن، وذلك أثناء استضافتها للاعب الخناجر الشهير محمود أبوالعينين، حينما قررت مادلين أن تقف أمامه هي وابنته الدكتورة روح ليصوب ابوالعينين خناجره نحوهما، لتمر تلك اللحظات العصيبة بسلام بعد أن نجح ابوالعينين في التصويب على اللوحة الخشبية التي وقفت أمامها كل من مادلين وابنته .

كشفت صحيفة The Hollywood Reporter، أن الفنانة العالمية شارلوت كيرك (28 عامًا)، تزعم رفع دعوى قضائية ضد 3 من أكبر منتجي هوليوود، وذلك على هامش واقعة إرغامها على ممارسة الجنس، مقابل صفقة تمويل تصل إلى 450 مليون دولار.

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، صورة لها مع الفنانين لبنى عبد العزيز، وشريف منير؛ بعد نجاح المسلسل الإذاعي "الوسادة لا تزال خالية".