بهذه الطريقة احتفل جيمس بوند بعيد ميلاد زوجته

أحمد جمال أحمد

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شارك النجم الكبير بريس بروزنان متابعيه الطريقة التي احتفل بها بعيد ميلاد زوجته الـ 57، عبر صفحته الرسمية على موقع انتسجرام.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، منشور لبريس، كشف من خلاله انه اهدى زوجته في عيد ميلادها الـ 57 لوحة لها مرسومة بالزيت احتفالا بهذه المناسبة.

ويتم خلال عام 2020 الجاري بريس 19 عام على زواجه من زوجته الحالية، التي يبلغ فارق العمر بينمها لـ 10 سنوات.



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