هوليوود تنتفض لتشجيع الجمهور للمشاركة بالانتخابات

أحمد جمال أحمد

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دعم النجم ليوناردو دي كابريو حملة ترويجية تشجع الجماهير على المشاركة في الانتخابات المقبلة، التي تقام في نوفمبر القادم.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن دي كابريو، وعدد من نجوم هوليوود يشاركون في هذه الحملة التي تهدف لحث الجمهور الأمريكي للمشاركة للتوصيت بالانتخابات الرئاسية.

ومن ضمن المشاركين بهذه الحملة، النجم جون ليجيند، والنجمة الشابة سيلينا جوميز.



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