أحمد فلوكس عبر إنستجرام: تغيرت القلوب والمشاعر وما تبقى مجرد ذكرى

وعلق فلوكس على الصورة، قائلا:" إياك أن تظن يومًا بأنك تعرف شخصًا ما تمام المعرفة، وتتوهّم بأنك مُلمّ بجوانب شخصيته، وأفكاره، فتُفسر أفعاله وتصرفاته من منطلق تصوّرك، ثم تعتقد أن تصورك هو حقيقته،كن دائما على يقين بأنه في كل إنسان تعرفه ومهما بلغت درجة قربك منه إنسانٌ آخر لا تعرفه".وأضاف فلوكس:" تغيرت القلوب وتغيرت المشاعر.. تغير كل شيء... وما تبقي هو مجرد ذكرى..قد تكون احيانا جميله واحيانا اخرى مؤلمة.
ولكن تظل الاسماء والوجوه كما هي ..ويظل ما في القلوب لا يعلمه الا الله".
يذكر أن أحمد فلوكس اتجه مؤخرا لعالم الغناء، كما أسس شركة إنتاج خاصة من المنتظر أن تظهر باكورة أعمالها الفنية قريبا.
ويقوم أحمد فلوكس حاليا بتصوير مسلسله الجديد "سفينة نوح" ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة ،ومن المقرر عرض العمل بداية العام الجديد 2021 .
"سفينة نوح" من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري، وكانت آخر أعمال "فلوكس" فيلم "الممر"، وهي من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.
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