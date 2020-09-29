محمد رمضان مطلوب على تويتر لهذا السبب

تصدر الفنان محمد رمضان تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" ، وذلك بعد حلوله ضيفا أمس، الاثنين، على برنامج مساء DMC مع الإعلامية إيمان الحصرى.

تحدث رمضان خلال لقائه عن مشواره الفني وكواليس حياته الشخصية فقال رمضان : "النجم هو من يحدد علاقته بجمهوره، فهناك نجم يكون علاقته بجمهوره من خلال الفن الذى يقدمه فقط، وهناك آخرون مثلى يرون أن الجمهور بمثابة عائلتهم ومن حقهم عليه أن يعرفوا كل تفاصيل حياته، ويشاركونه كل شيء، ويعرفوا نوع سيارته الجديدة أو موبايله أو غيره".

وأضاف أن النجم الراحل عبد الحليم حافظ أدخل جمهوره حجرة نومه ورأوا الأدوية التى يتناولها، وهذه العلاقة من المفترض ألا يغضب منها أحد وحتى لو للوهلة الأولى يندهش البعض منها.

حقق كليب "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان 19مليونا و122 ألف مشاهدة، بعد طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، في 6 سبتمبر الجاري.

ويشارك محمد رمضان في الغناء بالكليب المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.

الكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها "الملك"، و"انساي"، و"تيك توك".

وتقول كلمات الأغنية: "هقولك كلمة واحدة ابرك من كلام كتير.. مبعرفش أكون رومانسي.. لكن عليكي بغير.. مش بثبتلك إني جامد ولا عايز ابان تقيل أنا أنا أنا بناديكي".