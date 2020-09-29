هدى المفتي تستعرض لياقتها في تمرينات البالية

شاركت الفنانة هدى المفتي متابعيها صورة جديدة لها أثناء تمرينات البالية التي ظهرت فيها بلياقة عالية، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وتلقت هدى المفتي العديد من التعليقات المشجعة من جمهورها وجاء بعضها كالآتي: "برافو عليكى بجد، يا قمر الحلوين، ده صباح الخير جدًا".

كانت هدى المفتى شاركت فى مسلسل فالنتينو مع النجم عادل إمام.

مسلسل "فالنتينو" بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

يذكر أن أحدث أعمال هدى المفتي في فيلم "بنات ثانوي" ويشارك في البطولة كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنا، مايان السيد، إضافةً إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم.