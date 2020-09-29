رانيا محمود ياسين تسترجع ذكرياتها مع لبنى عبد العزيز

حرصت الفنانة رانيا محمود يس على مشاركة جمهورها ذكرياتها عن طريق نشر صورة تجمعها بالفنانة لبنى عبد العزيز والفنان شريف منير عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت رانيا على الصورة: "أنا بحب الصورة دي أوي لأنها كانت بعد عودة النجمة لبنى عبد العزيز وكان عمل إذاعي اسمه الوسادة لا تزال خالية، وأنا وشريف منير كنا سميحة وصلاح الألفينيات.. تقدروا تقولوا الجزء التاني من الفيلم العظيم الوسادة الخالية".

أضافت: "كان عمل رائع شاركت فيه الفنانة الراحله زهرة العلا أيضا والفنان سمير صبري في دور عبد الحليم (صلاح).. والفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز في دورها (سميحة) والفنان الراحل عمر الحريري والمفروض إني أنا بنت زهرة العلا وعبد الحليم.. وشريف منير ابن لبني عبد العزيز والفنان الكبير عمر الحريري. بجد كأنه حلم .. ربنا يدي مدام لبنى الصحة والعافية ويرحم الفنان عمر الحريري والفنانة زهرة العلا ويسكنهم فسيح جناته".

آخر أعمال رانيا مسلسل "فلانتينو" من بطولة عادل إمام ودلال عبد العزيز وداليا البحيري وحمدي الميرغني ومحمد الكيلاني وطارق الإبياري وهدى المفتي ووفاء صادق، ومن إخراج رامي إمام وتأليف أيمن بهجت قمر‎

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