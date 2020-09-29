نادين نجيم: كل امرأة قوية وجميلة ومتميزة بطريقتها الخاصة

نشرت الفنانة نادين نجيم صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تويتر .

وكتبت نادين نجيم عبر حسابها الشخصي : " معجبيني هني مصدر قوة و إلهام لإلي، دايمًا بشجعوني و بستمد هيدي القوة من محبةٌ لإلي وهني يلي بيعطوني الأمل ليكون بكرة أحلى، كل امرأة قوية و جميلة ومتميزة بطريقتها الخاصة".

ودرست إدارة الأعمال ونالت إجازة من كلية إدارة الأعمال في لبنا و بدأت في عرض الأزياء في سن السادسة عشرة و شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004 و حصدت اللقب بعد فوزها على منافستها لاميتا فرنجية، تأهلت بعدها للمشاركة في الكثير من المسابقات العالمية وحصلت على جائزة أجمل وجه.



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